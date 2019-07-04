البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

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قال الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن حلول غرة شهر ذى الحجة يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المُقبل، وبالتالى ستكون إجازة عيد الأضحى بدءً من السبت 10 أغسطس الذى يوافق يوم وقفة عرفة، ثم 4 أيام عيد الأضحى المبارك، من الأحد 11 أغسطس حتى الأربعاء، 14 من الشهر ذاته.



وأشار أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، إلى أن مصر والدول العربية والإسلامية ستنتظر إعلان السعودية عن موعد وقفة عرفة لارتباطه بشعائر الحج.