مقتل شخصين نتيجة أمطار غزيرة وسيول وحلية في جنوب اليابان

قُتل شخصان نتيجة تساقط ​أمطار​ غزيرة منذ مطلع الشهر الحالي في جنوب غرب ​اليابان​، وكثّفت السلطات اليابانية تحذيراتها من المخاطر القصوى لحصول سيول وحليّة و​فيضانات​ في المنطقة.

وواصلت سلطات منطقة كاغوشيما دعواتها إلى 800 ألف شخص مقيمين في المنطقة لإخلاء منازلهم، لكن لم يتوجّه إلى مراكز اللجوء إلّا حوالى 2300 شخص بعد ظهر الخميس، بحسب تعداد رسمي.

وأصدرت منطقة ميازاكي المجاورة توصيات مماثلة.

وأمرت السلطات بإخلاء المنازل، وهو التحذير الأقصى الّذي يمكن أن تصدره، إلّا أنّ هذه الأوامر ليست مُلزمة وغالبًا ما يتجاهلها السكان.