وزير خارجية إسبانيا: احتجاز ناقلة النفط بجبل طارق كان بطلب أميركي من بريطانيا

أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن "احتجاز ناقلة النفط المتجهة إلى سوريا في جبل طارق، كان بطلب أمريكي من بريطانيا"، مشيراً إلى أنه "على ما يبدو أنه تم توقيف الناقلة في المياه الإقليمية الإسبانية".
وأعلنت سلطات جبل طارق أنها احتجزت الليلة الماضية ناقلة عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق.
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