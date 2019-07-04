وزير خارجية إسبانيا: احتجاز ناقلة النفط بجبل طارق كان بطلب أميركي من بريطانيا

أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن "احتجاز ناقلة ​النفط​ المتجهة إلى ​سوريا​ في ​جبل طارق​، كان بطلب أمريكي من ​بريطانيا​"، مشيراً إلى أنه "على ما يبدو أنه تم توقيف الناقلة في ​المياه​ الإقليمية الإسبانية".

وأعلنت سلطات جبل طارق أنها احتجزت الليلة الماضية ناقلة عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق.