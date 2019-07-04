تستعد العاصمة الأميركية لاحتفال العيد الوطني في 4 تموز بشكل مغاير عن السنوات السابقة مع عرض دبابات وخطاب يلقيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيكون محور الاحتفالات التي تكون عادة ذات طابع غير سياسي.
ورأى ترامب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ان " العرض سيكون استثنائيا" فيما وعد البيت الابيض "بأكبر احتفالات رابع من تموز في التاريخ" في العاصمة الفدرالية واشنطن.
وهذا التغير في منحى احتفالات الاستقلال سرعان ما أثار امتعاضا وخصوصا لدى المعارضة وعدة نواب ديموقراطيين حذروا من اتجاه ترامب لتحويلها الى "تجمع انتخابي حزبي ومتلفز".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: واشنطن تستعد لأكبر احتفالات "رابع من تموز" في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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