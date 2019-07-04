بطيش دعا دولة الامارات الى المساهمة في الاستثمار بالقطاعات اللبنانية المنتجة

دعا وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، خلال لقائه سفير الامارات في لبنان حمد سعيد الشامسي، دولة الامارات الى المساهمة في الاستثمار في القطاعات اللبنانية المنتجة والتي تتوفر فيها قيمة مضافة وتساهم في خلق فرص عمل وزيادة حركة التصدير في لبنان، كما بحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين .
والتقى بطيش بحضور مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالتكليف نادين عون، وفد اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان ورؤساء النقابات في المناطق اللبنانية كافة، برئاسة كاظم ابراهيم الذي عرض المشاكل التي يتخبط بها القطاع .
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