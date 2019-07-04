نظمت مؤسسة ​الخليل​ الاجتماعية في دار ​حاصبيا​ ندوة موسعة تحت عنوان – نشر مفهوم الفرز والوعي البيئي. وركزت الندوة على التوعية حول كيفية فرز ​النفايات​ واهميتها في تخفيف نسبة ​التلوث​ وما لها من انعكاسات ايجابية لجهة الحفاظ على بيئة نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الخليل نظمت ندوة حول اهمية الوعي البيئي بحاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.