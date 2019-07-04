اللواء ابراهيم: جنبلاط قال أنّهم تحت القانون والأمور تسير في الاتجاه الصحيح

اشار المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في تصريح له بعد لقائه النائب ​طلال أرسلان​ إلى أن "النائب السابق ​وليد جنبلاط​ قال بالأمس كلمة أساسية وهي أنّه تحت القانون والأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا ان "موضوع المجلس العدلي ليس عندي".

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