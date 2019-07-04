جهاز أمن المطار: الزحمة ناتجة من هبوط 9 طائرات في أقل من ساعة

أفاد ​جهاز أمن المطار​ بأنه "تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار"، موضحاً أن "الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة وبمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل ​الاجهزة الامنية​ في المطار وخصوصا جهاز ​الامن العام​ الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية وحرفية".

وفي بيان له، لفت الجهاز إلى أن "ما صدر عن مرور إحدى الفنانات وانتظارها لساعات طويلة غير صحيح لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى قاعة الوصول في الساعة 23,29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23,41، اذ ان انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة"، داعياً المواطنين الى "التحلي بالصبر، ف​مطار بيروت الدولي​ يستوعب تسعة ملايين مسافر سنويا، ويترافق ذلك مع أعمال التحديث والتوسعة في المطار بهدف إجراء كل ما يمكن من تحسينات لتسهيل حركة مرور المسافرين".