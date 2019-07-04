الحريري إستقبل عربيد والكعكي ووفدا من الاتحاد اللبناني لكرة القدم

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​ وفدا من الاتحاد اللبناني ل​كرة القدم​ برئاسة هاشم حيدر. والتقى الحريري رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وأوضح عربيد ان البحث "تناول أعمالا داخلية ادارية تخص المجلس الاقتصادي-الاجتماعي، إضافة الى الاوضاع الاقتصادية في البلد". واستقبل لاحقا نقيب ​الصحافة​ ​عوني الكعكي​ وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا مهنية.

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