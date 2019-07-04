لجنة الشباب والرياضة اجتمعت بالصفدي لمعرفة الاطار الذي تعمل به

اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا، الذي أوضح أنه تم عقد لقاء مع وزيرة التمكين الاقتصادي فيوليت الصفدي، لمعرفة الاطار الذي تعمل به، مشيرا الى "اننا تفاؤلا من هذا اللقاء لأن الصفدي لديها نشاطات ومبادرات تستطيع تحقيقها معا عبر التعاون والتنسيق الدائم".
بدورها، لفتت الصفدي الى "أننا عرضنا مشروع الوزارة لـ3 سنوات مقبلة، وهناك دعم من اللجنة وشددنا على ضرورة التعاون بين مختلف الإدارات، العبرة في التنفيذ لأن المشاكل التي لدينا كبيرة".
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