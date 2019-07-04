الأصوات التي سُمعت بجرود كسروان ناتجة عن تفجير الجيش لذخائر غير صالحة

أكد مختار كفردبيان ​وسيم مهنا​ لقناة الـ "lbc" أن "الأصوات التي سُمعت ب​جرود كسروان​ ناتجة عن ​تفجير​ ​الجيش اللبناني​ لذخائر غير صالحة في حقل ​عيون السيمان​ كفردبيان".

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