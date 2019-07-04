الجديد: اللواء ابراهيم سيتوجه إلى عين التينة للقاء بري بعد الانتهاء من لقائه مع ارسلان

علمت قناة "الجديد" أن "مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ سيتوجه بعد الانتهاء من اللقاء مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ في دار خلدة إلى ​عين التينة​ للقاء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​".

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