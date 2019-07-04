لفت رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان في تصريح له بعد لقائه مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم إلى ان "اللواء ابراهيم موضع ثقة لدى الجميع والامور تسير بالمسار الذي يعمل عليه اللواء ابراهيم بكل شفافية"، داعياً إلى "عدم اختلاق روايات غير موجودة فاللواء ابراهيم يعمل على امن الجبل ولا يعمل بالسياسة".
وأكد أنه "لا علاقة للأمن والقضاء بالسياسة وكل من يحاول تدوير الزوايا وإعطاء صفة سياسية لما حصل مرفوض جملة وتفصيلا وهذا الامر مسلم فيه"، مشيراً إلى أن "قرارات أُخذت بالمجلس الاعلى للدفاع وعلى الحكومة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها برئاسة سعد الحريري لامن المجتمع الذي هو فوق كل اعتبار ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالمواقف السياسية والتحالفات السياسية"، لافتاً إلى أن "حلفائي هم حلفائي والحديث أن احالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي ستفجر الحكومة مرفوض لأنه يمس بهيبة الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: الحديث أن احالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي ستفجر الحكومة مرفوض لأنه يمس بهيبة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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