شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تعقد ثلاث اجتماعات الأسبوع القادم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والى، ثلاث اجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب فى عدد من المحافظات.

حيث تناقش اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد، ملف مشاكل محافظة شمال سيناء فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من خلال عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها نواب شمال سيناء.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها يوم الاثنين مشاكل بعض المناطق فى محافظات قنا وأسيوط وبنى سويف فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى ضوء عدد من طلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد من نواب تلك المحافظات.

وفى اجتماع الثلاثاء تناقش اللجنة مشاكل قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى لبعض مناطق محافظات الشرقية وكفر الشيخ والمنوفية من خلال عدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من نواب تلك لمحافظات.