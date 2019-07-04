"الطاقة الجديدة": 5 مليارات جنيه اسثمارات الهيئة العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن استثمارات الهيئة المرتقبة خلال العام المقبل 2019- 2020 تصل لـ5 مليارات جنيه، كأكبر رقم في تاريخها أسوة بالعام الماضي الذى بلغت فيه استثماراتها 4 مليارات جنيه، بالإضافة لاستثمارات جارية تبلغ 3 مليارات جنيه ليبلغ الإجمالي 8 مليارات جنيه ، بالإضافة لـ300 مليون دولار استثمار أجنبي.

وأوضح الخياط، لمصراوي، الخميس، أن حجم استثمارات الهيئة خلال العام الماضي بلغ 50 مليار جنيه لمشروعات طاقة جديدة ومتجددة فقط متنوعة موزعة على ثلاثة محاور أساسية المحور الأول تعريفة التغذية وهي مشروع "مجمع بنبان" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ولدينا حاليا 20 مشروعًا تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات يبلغ ألف ميجاوات ومن المقرر ربط 465 ميجاوات أخرى الفترة المقبلة، تمهيدا للانتهاء من تنفيذ مشروع بنبان بالكامل المرتقب في سبتمبر المقبل.

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن مشروعات البناء والتملك والتشغيل وهو مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح في خليج السويس وهو تحالف إنجي الفرنسية مع ميتسوبيشي اليابانية وأوراسكوم المصرية، منوها أنه كان من المرتقب انتهاء تنفيذ المشروع في ديسمبر من العام الحالي إلا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذه قبل موعده المحدد بشهرين ليتم افتتاحه وتشغيله في أكتوبر المقبل بقدرة 250 ميجاوات.​