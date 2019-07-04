بالصور- سفير الصين يشهد افتتاح مركز طلبات التأشيرات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

شهد سفير الصين بمصر لياو ليتشيانغ، اليوم الخميس، افتتاح مركز خدمات التأشيرات لجمهورية الصين في الإسكندرية، بحضور نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال وقنصل عام الصين بالإسكندرية جياو لي ينغ وعدد من القيادات التنفيذية والدبلوماسية.

وأكد السفير الصيني على عُمق العلاقات بين مصر والصين، والتي عكستها الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين، مُثمنًا مكانة مدينة الإسكندرية وموقعها المتميز ما عزز من فرص افتتاح المركز الخدمي الجديد بها.

وبدوره قال "شينغ جيان"، مستشار السفارة الصينية للشؤون القنصلية، إن تعدد الانتقالات بين مصر والصين يعزز من قوة الصداقة بين الشعبين، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي جاء لمصر ما يتجاوز 500 ألف سائح صيني مقابل 90 ألف سائح مصري زاروا الصين، ولتعزيز تلك العلاقات تم افتتاح مركز طلبات التأشيرات لجمهورية الصين في الإسكندرية.

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وأشار إلى أن تلك الخطوة تعد مبادرة من الجانب الصيني لتوسيع نطاق الخدمات القنصلية المقدمة لطالبي التأشيرة بطرق عالية الجودة والمستوى.

ومن جانبه رحب أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، بالسفير الصيني مؤكدًا أن افتتاح المركز يعد ثمرة جديده تضاف إلى العلاقات المصرية الصينية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن افتتاح المركز يمثل انجازًا وتطورًا في العلاقات بين الجانبين.