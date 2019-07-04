1700 مستفيد من الندوات واللقاءات الشبابية خلال يونيو الماضي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة المنيا، عددًا من الندوات واللقاءات الثقافية والمسابقات خلال يونيو الماضي؛ تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتفعيل مشاركة الشباب والاستفادة من إمكانياتهم في شتى المجالات.

وقال مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، في تصريحات له اليوم الخميس، إن المديرية نظمت ندوات وأنشطة تثقفية ودورات تدريبية واحتفاليات.

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وبلغ عدد المستفيدين 1700 شابًا وفتاة ونظمت المديرية العديد من الاحتفاليات منها احتفال ذكرى 30 يونيو، واحتفالية اليوم العالمي للبيئة والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وأضاف "عكاشة"، أنه جرى متابعة أعمال الصيانة لعدد من ملاعب النجيل الصناعي وحمامات السباحة في قرى ومراكز المحافظة بقرية بني أحمد الغربية ومركز دير مواس، وأبو قرقاص، ومطاي.

ونظمت إدارة البرلمان والطلائع بالمديرية مهرجان ختام أنشطة الطلائع، وندوة عن احتفالية ذكرى 30 يونيو بالمسرح الروماني بحضور 1030 شابًا وفتاة، ودورات تدريبية عن الشباب والتطوع، ودورة ألعاب أولمبياد الطفل المصري.