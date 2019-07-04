خاص.. ننشر صورة طلب تحويل الأراضي الزراعية بالقاهرة لمبانِ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا بشأن دراسة استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي بجميع أحياء القاهرة وخاصة أحياء (المعادي - دار السلام - حلوان) والسماح للراغبين من أصحاب الشأن التقدم بطلباتهم للحي التابع بدءًا من أول يوليو وحتى 31/7/2019 .
وينشر الخليج 365 نص الطلب الخاص بتحويل الأراضي الزراعية الواقعة بنطاق محافظة القاهرة إلى مبانِ سكنية وفقا لقرار المحافظ رقم 1222 لسنة 2019.
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