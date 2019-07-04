بعد واقعة التلاعب في "تراخيص البناء".. ننشر تفاصيل أول قرار من محافظ الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، حركة تنقلات محدودة بقطاع الإدارات الهندسية التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم؛ وذلك بعد إحالة رئيسة قسم الإدارة بقرية "صافور" للتحقيق لاتهامها بالتلاعب في استخراج تراخيص البناء.

وضمت الحركة، والتي صدر بشأنها القرار رقم 8303 لسنة 2019، تكليف أمل حسن عبده، موظفة بالدرجة الأولى التخصصية بالقطاع، للعمل مديرة للإدارة الهندسية بمركز ومدينة ديرب نجم، وأيمن سعيد هلال محمد، من العاملين على الدرجة الثالثة التخصصية "هندسة"، للقيام بمهام تسيير أعمال وظيفة رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية القروية بـ"قرموط صهبرة"، وإيناس محمد محمد السيد، من العاملين على الدرجة الثالثة التخصصية "هندسة"، للقيام بمهام تسيير الأعمال الوظيفة لرئيس قسم الإدارة الهندسية بـ"صافور".

كما ضمت الحركة نقل عبد الناصر محمد علي، من العاملين برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، موظف بالدرجة الأولى الفنية "هندسة مساعدة"، للعمل بالوحدة المحلية القروية بقرية "بهنايا"، وذلك بعيدًا عن الإدارات والأقسام الهندسية.

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وذكر بيان صادر عن المحافظة أن القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لآداء العاملين بالإدارات الهندسية بمركز ومدينة ديرب نجم والوحدات المحلية القروية التابعة لها، حيث جرى تقييم العمل وإجراء حركة التنقلات لتحسين مستوى الآداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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