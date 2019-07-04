"لو الطماطم زادت نستخدم الصلصة".. "الفلاحين" تطالب بخطة لضبط الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بجهود الحكومة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركات التابعة لها، لأن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة خاصة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ألفي جنيه ساعدت على تحسين أحوال المصريين، ورفع المستوى المعيشي لـ70% من محدوي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، في بيان، اليوم، إن الحكومة تنفذ حاليا خطة استراتيجية لضبط الأسعار في الأسواق المصرية خلال ساعات من أجل حماية المواطن المصرى من جشع الطامعين أو نقص المواد الغذائية، مشيدا بالتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لتغطية السلع التي يحتاجها المواطنون على مدار شهور السنة، من خلال عمل خريطة زمنية للمحاصيل الشتوية والصيفية وحجم إنتاجها واحتياجات الأسواق المصرية منها، من أجل استغلال الصوب الزراعية التي تم إنشاؤها مؤخراً في إنتاج هذه المحاصيل، بهدف ضبط الأسعار والتخفيف على المواطن المصرى وتوفير كل ما يلزم له من سلع ومستلزمات، مناشدا المواطنين في حال وجود نقص في بعض السلع عليهم استخدام مواد بديلة، قائلا: "يعني لو الطماطم زادت نستخدم الصلصة، ولو الليمون والبيض زاد.. بلاها ليمون وبيض".

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 76%، بحسب تصريحات الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ونستهلك 3.3 مليون طن سكر سنويا بمعدل 34 كيلو سنويا للمواطن، ونستورد ما يقرب من 800 ألف طن سكر سنويًا، لذلك يتوجب على الشعب معرفة ما ينتج وما يستهلك من كافة أنواع السلع الغذائية المختلفة، لكي تنهض تلك البلد بسواعد أبناءها المخلصين، محذرا من استغلال الأعداء وأهل الشر في الداخل والخارج لقرارات الإصلاح التي يتبناها الرئيس السيسي.

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