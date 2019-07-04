اختاروه عشوائيًا.. تفاصيل مقتل مواطن على يد 4 عاطلين في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، في كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق "توكتوك" داخل ترعة بقرية طيبة غربي المدينة، وتبين ارتكاب 4 عاطلين الجريمة بقصد السرقة.

بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور عندما تلقى قسم شرطة أول بلاغا يفيد اختفاء "مصطفى.م.ن - سائق توكتوك - مقيم بدائرة القسم"، منذ يومين وعدم العثور على "التوكتوك" قيادته.

وفي وقت لاحق، ورد بلاغ لقسم الشرطة يفيد العثور على جثة المذكور ملقاة بإحدى الترع بجوار قطعة أرض رقم 20 بقرية طيبة 2 بمنطقة العامرية، وبها إصابة بجرح في الرأس.

وجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لضبط مرتكبي الحادث.

أسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص، مقيمين بمحافظتي الإسكندرية والمنوفية، أحدهم له معلومات جنائية مسجلة، وجرى القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.

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وأدلى المتهم الأول باعترافات تفصيلية أمام ضباط المباحث، قائلا إنه عقد العزم على سرقة أحد مركبات "التوكتوك" عشوائياً كرهًا عن قائدها، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين.

وأشار إلى أنه استقل اثنان منهم مركبة "التوكتوك" رفقة المجني عليه بزعم توصيلهما، بينما كان هو في انتظارهم صحبة أحد المتهمين بمكان الواقعة.

وأضاف المتهم أنه عند وصولهم لمكان العثور على الجثة تعدوا على المجني عليه بالضرب وأودوا بحياته، واستولوا على مركبة "التوكتوك" ومبلغ مالي قدره 170 جنيها وهاتفه المحمول، ثم ألقوا جثته في الترعة.

أرشد المتهمون عن مركبة "التوكتوك" والهاتف المحمول المستولى عليهما، وجرى اصطحابهم إلى مكان الواقعة لتمثيل جريمتهم، وذلك وسط حراسة أمنية مكثفة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم قسم شرطة أول العامرية، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.