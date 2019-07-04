كشفت مصادر اعلامية اردنية اليوم ان فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا،قتلت ظهر اليوم الأربعاء، على يد عمها، ثم ألقى بجثتها في قناة الملك عبد الله المائية، بمنطقة العدسية في بلدة الشونة الشمالية، بمحافظة إربد شمال الأردن.
ولم توضح المصادر،دوافع الجريمة، لكنه قال إنه فور ورود بلاغ إلى غرفة عمليات غرب إربد، حول مقتل الفتاة، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا بالحادث.
وبيّن أن فرق الغطس في مديرية الدفاع المدني بإربد، أجرت عمليات بحث داخل القناة، ونجحت في انتشال جثة الفتاة، حيث نقلت إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي في بلدة الشونة الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. رجل يقتل ابنة أخيه المراهقة ويلقي جثتها بقناة مائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.