زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر شرق إيران اليوم الخميس، وأعلنت السلطات أنها لا تزال تقيم الخسائر المحتملة.
ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن مركز رصد الزلازل في جامعة طهران أن الزلزال ضرب مدينة دامغان في محافظة سمنان شرقي البلاد، وأن مركزه كان على عمق 12 كيلومتراً من سطح الأرض.
وتعرضت المنطقة ذاتها لما لا يقل عن ثماني هزات خلال الساعات القليلة الماضية.
وتعمل الجهات المعنية على تحديد الخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال.
وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
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