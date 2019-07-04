رصد طائرة عسكرية أمريكية قرب السواحل السورية قبل اختفائها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يوليو 2019 01:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشفت مواقع لرصد حركة الطائرات في الأجواء، عن اقتراب طائرة عسكرية أمريكية من السواحل السورية، ومن ثم اختفائها عن شاشة الرادار عند شواطئ سوريا، وفق موقع “أي دي إس-بي اكستشينج”.

ولفت الموقع إلى أن طائرة تابعة للقوات البحرية الأمريكية من طراز “بوينغ بي-8 بوسيدون” ظهرت على شاشة الرادار بعد أن اقتربت من حدود سوريا الجوية فوق البحر المتوسط، ثم اختفت.

وانطلقت الطائرة من إحدى القواعد العسكرية في البحر المتوسط واختفت عن الرادار فجأة عندما كانت المسافة الفاصلة بينها وبين حدود أجواء سوريا 16 كيلومترا تقريباً، ثم ظهرت الطائرة على شاشة الرادار ولكن مكان وجودها خلال ساعة ونصف الساعة يظل مجهولاً.

وسبق أن قالت مصادر إعلام روسية، إن سلاح الجوي الروسي اعترض طائرة بدون طيار أمريكية MQ-9 Reaper، كانت تحلق في أجواء سوريا، في وقت لم تقدم وزارة الدفاع تصريحات رسمية، وكذلك معلومات حول مكان وقوع الحادث.

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وكشفت صحيفة “The Drive ” الأمريكية، عن أن الاستخبارات الأمريكية أرسلت سراً إلى سوريا بضعة درونات شبح من طراز “Q-11 Avenger ” – Predator (المنتقم).

وفي أول شهر شباط، قالت مصادر إعلام روسية إن طائرتان عسكريتان أمريكيتان نفذتا طلعات استطلاعية على طول ساحل سوريا، حيث تقع قاعدتا حميميم الجوية، وطرطوس البحرية الروسيتان.

ورصد موقع PlaneRadar المختص بمتابعة حركة الطيران الطائرتين التابعتين للاستخبارات الإلكترونية في سلاح الجو الأمريكي، إحداهما من نوع “بوينغ RC-135V” تحمل رقم 64-14841، والثانية من طراز “بوينغ RC-135U” تحمل رقم 64-14849، وحلقتا قبالة سواحل سوريا ولبنان، اليوم الاثنين، بعد إقلاعهما من قاعدة “سودا- بي” في جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط.

وقبل أيام من تلك الواقعة، رصد موقع روسي طائرة استطلاع أمريكية من طراز “بوسيدو بي-8″، أثناء تحليقها قرب الأجواء السورية، وتحديداً قاعدتي حميميم وطرطوس، على ارتفاع 4.7 كيلومترات.