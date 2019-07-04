أردوغان يتهم واشنطن بـ”السرقة”!

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نقلت تقارير إعلامية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن رفض الولايات المتحدة تسليم بلاده مقاتلات “إف 35” سيكون بمثابة “سرقة”. وذلك في خضم نزاع في شأن شراء أنقرة منظومة صواريخ “إس 440” الدفاعية الروسية.

وقال مسؤولون أميركيون لرويترز، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تزال تعتزم فرض عقوبات على تركيا، ورفعها من برنامج إف-35، إذا حصلت شريكتها في حلف شمال الأطلسي على المنظومة الروسية.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن أردوغان قوله للصحفيين، خلال زيارة إلى الصين: “إذا كان لديك زبون والزبون يقوم بالدفع في الموعد، فكيف لا تعطي ذلك الزبون سلعته؟ إن ذلك يسمى سرقة”.

وأضاف أن تركيا دفعت إلى الآن 1.4 مليار دولار لشراء المقاتلات الأميركية، وتسلمت أربعة منها، وأن الطيارين الأتراك يذهبون إلى الولايات المتحدة للتدريب.

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وأكدت الولايات المتحدة، مرارا، بأنها لن تسمح لتركيا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي، بأن تجمع بين مقاتلات “إف 35” الأميركية المتطورة ومنظومة الدفاع “إس 400″، بالنظر إلى إمكانية كشف أسرار مهمة.

المصدر سكاي نيوز عربية