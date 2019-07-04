بالفيديو: قتيلان بانفجار وسط العاصمة الأردنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يوليو 2019 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قتل، اليوم الخميس، شخصان جراء انفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى البنايات وسط العاصمة الأردنية عمان. وهزّ انفجار عنيف وسط العاصمة وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تحطم واجهة إحدى البنايات جراء الانفجار. وصرحت إدارة المرور بأنها اتخذت إجراءات مرورية وسط عمان حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الانفجار سببه تسرب غاز داخل أحد المطاعم. وبحسب الناشطين فإن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، فيما توجهت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المنطقة للتعامل مع الحادث. Advertisements المصدر روسيا اليوم

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