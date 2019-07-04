قتلى وجرحى جراء إعصار في الصين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يوليو 2019 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، عن مقتل ستة أشخاص وجرح نحو مئتين آخرين بعد مرور إعصار في مدينة كايوان الواقعة في شمال شرق البلاد. وقالت سلطات المدينة الواقعة في مقاطعة لياونينغ إن “رياحاً بالغة القوة ضربت بعد ظهر الأربعاء كايوان مقتلعة الأشجار وأعمدة الكهرباء. كما أدت الى كسر زجاج نوافذ المباني وانهيار جدران”. وأوضح مكتب السلامة العامة في المدينة على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي أن أكثر من 190 شخصا جرحوا، نقل 43 منهم إلى مستشفيات للعلاج. المصدر وكالات

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