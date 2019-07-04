العقوبات على إيران في دقيقة:فيديو :

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يوليو 2019 01:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يوليو 2019 01:17 مساءً - مشاركة

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نشر فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مقطع فيديو مدته دقيقة يوضح تفاصيل العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على إيران. جاء ذلك في تغريدة على الصفحة الرسمية للفريق بتعليق: “تهدف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران الى حرمانه من الموارد التي يستخدمها لتمويل الإرهاب العالمي وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

ومن التفاصيل التي ذكرت في الفيديو:

– النفط والبتروكيماويات، مما جعل الصادرات النفطية الإيرانية أقرب إلى الصفر.

– التعاملات المالية، منع إيران من شراء الدولار وحظر التعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني.

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– الحرس الثوري، أدراج فيلق القدس والحرس الثوري على لائحة الإرهاب.

– الصناعات، العقوبات استهدفت قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والفحم وحظر بناء السفن للنقل البحري.

– عقوبات أخرى، منعت الولايات المتحدة استيراد السجاد والمواد الغذائية التي مصدرها إيران، وكتحذير للعلماء الشبان تم فرض عقوبات على 14 عالما في البرنامج النووي الإيراني.

CNN بالعربية