كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتهم الصين وأوروبا بالتلاعب بالعملات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا، الأربعاء، أوروبا والصين بالتلاعب بعملاتهما لتحقيق مصالحهما بهدف منافسة الولايات المتحدة في شكل أكبر، داعياً الى الاحتذاء بهما.

Advertisements

وكتب ترامب على تويتر أن "الصين واوروبا تمارسان لعبة التلاعب بالعملات وتضخان المال في نظاميهما لمنافسة الولايات المتحدة".

وأضاف : "علينا أن نحتذي بهما أو أن نظل نتفرج كالأغبياء على الدول الأخرى تمارس لعبتها الصغيرة، الأمر الذي تقوم به منذ أعوام عدة".