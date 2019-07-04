كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر قواتها في قطر.. تركيا تتجسس على الدوحة وتراقب تحركات تميم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن النظام التركى يعمل على مؤامرات خبيثة، ومخططات تخريبية فى ليبيا، من أجل إطالة أمد الأزمة.

وأشار إلى أن تقارير ميدانية كشفت مؤخرًا أن "غوكسل كاهيا"، نائب وكيل وزارة الدفاع التركية، هو من يقود العناصر العسكرية والاستخباراتية التركية فى ليبيا والتى تقدم الدعم لميليشيا طرابلس الإرهابية.

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وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن التطورات الميدانية التى تشهدها ليبيا، أكدت أن أردوغان يعمل على تخريب ليبيا عبر دعم ميليشيات التخريب، حيث تم خلال شهر مايو الماضى رصد سفينة أسلحة، أبحرت من ميناء سامسون الواقع شمال تركيا فى يوم التاسع من مايو الماضى نحو ليبيا، فى خطوة يستهدف من ورائها أردوغان، إنقاذ الميليشيات المسلحة، بعد الخسائر الفادحة التى تلقتها على أيدى قوات الجيش الوطنى الذى يقوده المشير خليفة حفتر.