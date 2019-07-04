كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبرص تؤكد اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية ضد تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس الأربعاء، إن حكومة بلاده تواصل اتخاذ خطوات على المستوى السياسي والدبلوماسي للتعامل مع الأعمال التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن وزير الدفاع تصريحات أدلى بها اليوم أمام دفعة حديثة من المجندين في ليماسول، قال فيها: "نواصل الإجراءات المعروفة التي اتخذناها ضد سفينة الحفر"الفاتح "ولكن هذه المرة بقوة أكبر على المستوى السياسي والدبلوماسي".

وحسب الوكالة القبرصية، أصدرت تركيا إشعاراً بحرياً في مايو الماضي، أعلنت فيه عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى 3 سبتمبر المقبل.

وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس، و83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لقبرص.

يذكر أيضاً أن تركيا تستعد لإرسال سفينة حفر ثانية "يافوز" إلى شرق البحر المتوسط، بحسب الوكالة.

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وأشار وزير الدفاع إلى أن الحكومة القبرصية ستواصل اتخاذ خطوات مماثلة لأننا "نعتقد أن هذا الانتهاك الصارخ يجب أن ينتهي، وأن الرسالة التي نقلت هي أن هذا يؤثر على قبرص وأوروبا ككل".

ورداً على سؤال حول إصدار أمر توقيف دولي ضد طاقم سفينة الحفر الثانية، قال الوزير: "سنتبع نفس الإجراء الذي اتبعناها مع السفينة "الفاتح".

وبسؤاله عن الجسم الذي تحطم وانفجر في المناطق التي تحتلها تركيا بعد منتصف ليلة الأحد، والتي يعتقد على الأغلب أنها صاروخ، دعا الوزير الجميع إلى التحلي بالصبر، وأكد أن الحكومة تعمل على تلقي "معلومات موثوقة والتي تكون مهمة أثناء التحقيق في الحوادث".

وقال أن أجهزة الأمن في قبرص على اتصال بأجهزة أجنبية "نعتقد أن لديها الأدلة والمعلومات الصحيحة".

وأضاف، لذلك أعتقد أننا سنتوصل إلى الاستنتاجات قريباً.