كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة دون موافقة المرشد الأعلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الاستخبارات الإيراني ان أي مفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وسيتطلب هذا رفع العقوبات الأمريكية. واستبعد خامنئي حتى الآن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، قائلًا إنه لا يمكن الوثوق بها.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية اليوم الخميس عن وزير الإعلام محمود علافي قوله "إذا سمح المرشد الأعلى، ستعقد مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة". لكنه اشار الي ان طهران لن تتفاوض تحت الضغط.

تصاعد التوتر منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي واستعادة العقوبات الشديدة. قامت الولايات المتحدة مؤخرًا بنقل مجموعة حاملة، وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى الخليج الفارسي، وفي الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية.

