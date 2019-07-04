كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تبدأ في 7 يوليو الخطوة الثانية من تقليص التزاماتها النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، اليوم الخميس، أن إيران ستبدأ من 7 تموز تنفيذ الخطوة الثانية من تقليص التزاماتها النووية، وذلك في إطار الفقرتين 26 و36 من ​الاتفاق النووي​".

ونقلت وكالة "إيريب" الإيرانية رد خسروي على التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ضد بلاده، قائلا: "الدبلوماسية والطعن موضوعان متناقضان، ولا يمكن تواجدهما معا إلا في المدرسة الترامبية".

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وأضاف خسروي، قائلا: "​أميركا​ اتخذت فيما سبق استراتيجية التفرد والخروج من المعاهدات الدولية، وطعنت بمنطق الحوار والدبلوماسية وجرحت ​الأمن​ العالمي".

وأشار خسروي إلى أنه منذ 40 عاما تواصل أميركا لدغ الشعب الايراني، إلا أن ترياق المقاومة​ الفاعلة جعل إيران تمضي بصمود وأمل إلى الأمام".