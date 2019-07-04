كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تنفي دعمها للاحتجاجات العنيفة في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الخميس، إنه لم يدعم الاحتجاجات العنيفة في هونج كونج، بعد أن ألقت وسائل الإعلام الحكومية الصينية باللوم على "الأيديولوجيين الغربيين" لإثارة الاضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة.

وأشار وزير الخارجية البريطانى، إلى أن المملكة المتحدة تدين كل أشكال العنف، وكل الشعوب التى تدعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ولن يعجبهم المشاهد، التى يرونها.

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وصعدت الصين الحرب الكلامية مع بريطانيا بشأن هونج كونج، خاصة بعد أن حذر "هانت" من عواقب إذا أهملت الصين الالتزامات التي قطعتها على نفسها عندما استردت هونج كونج للسماح بأسلوب حياتها لمدة 50 عامًا على الأقل.

وحسب "رويترز"، اقتحم مئات المحتجين، الهيئة التشريعية في هونج كونج يوم الاثنين، بعد مظاهرة بمناسبة الذكرى السنوية لعودة الحكم الصيني في العام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تشمل الحريات التي لا تتمتع بها الصين القارية، بما في ذلك الحق في الاحتجاج.

جاء ذلك، بعد أسابيع من الاحتجاجات على مشروع قانون تسليم المشتبة بهم الذي تم تعليقه الآن، والذي يقول المعارضون، إنه سيقوض حكم هونج كونج الذي يعتز به الكثيرون ويمنح بكين سلطات لمقاضاة الناشطين في محاكم البر الرئيسي، التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي.