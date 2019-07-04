كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة إسرائيلية تعتذر للهند لوضع صورة مهاتما غاندي على زجاجات البيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذرت شركة إسرائيلية لحكومة الهند، بعد أن غرقت في جدل لوضع صور مهاتما غاندي على زجاجات المشروبات الكحولية.

وحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" - PTI - الهندية، اعتذرت شركة إسرائيلية أوقعت نفسها في جدل، بعد وضع صور مهاتما غاندي على زجاجات المشروبات الكحولية إلى حكومة الهند عن "إيذاءها" المشاعر.

ووفق الوكالة، تم استخدام صورة مهاتما غاندي على زجاجات الخمور للاحتفال بيوم الاستقلال الإسرائيلي الحادي والسبعين (8-9 أيار / مايو).

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وفي بيان صدر يوم الأربعاء، اعتذر جلعاد درور، مدير العلامة التجارية للشركة، قائلًا، إنه يأسف لاستخدام صورة مهاتما غاندي على زجاجات المشروبات الكحولية.

وقال جلعاد درور، في البيان: "تقدم Malka للمشروبات الكحولية اعتذاراتها القلبية للشعب والحكومة الهندية على إيذاء مشاعرهما. ونحترم بشدة مهاتما غاندي ونقدره ونأسف لوضع صورته على زجاجاتنا".

وأضاف "درور"، أيضًا، أن إنتاج الزجاجات وإمداداتها توقفت بعد فترة وجيزة من إثارة السفارة الهندية في إسرائيل، وأن الشركة "تبذل جهودًا لسحب المنتج من السوق"، مشيرًا إلى أن "النية" وراء استخدام صورة مهاتما غاندي "كانت في الحقيقة تكريمه".

كان مهاتما غاندي هو الوجه الوحيد غير الإسرائيلي على زجاجات الإصدار المحدودة. وكان ثلاثة رؤساء وزراء سابقون في إسرائيل - ديفيد بن جوريون، وجولدا مائير، ومناحيم بيجن - إلى جانب ثيودور هرتزل، أبو الصهيونية، هم الشخصيات الأخرى المشهورة التي ظهرت على الزجاجات.