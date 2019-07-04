كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة طيران الإمارات، الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من الاثنين 8 يوليو بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنه "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان واجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم".

وكانت الشركة علقت طائراتها إلى السودان في أوائل يونيو الماضي. وستستأنف الرحلات عبر طائرة واحدة يومياً تربط بين دبي والخرطوم.

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وفي الخرطوم، يستكمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج الخميس المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، وذلك غداة عودة الطرفين إلى طاولة الحوار بعد توقف استمر شهراً كاملاً عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم.

ومنذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، تصاعد التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وحركة الاحتجاج الرئيسية قوى إعلان الحرية والتغيير.