كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الأفغانية: نثمن كل مساعي إحلال السلام في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأفغانية، صبغة الله أحمدي، إن بلاده تثمن جميع المساعي المبذولة في سبيل إنهاء المعارك وإحلال السلام في أفغانستان.

صرح المتحدث باسم الخارجية الأفغانية بذلك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى تناغم تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجديدة، مع مساعي الحكومة الأفغانية لإحلال السلام والاستقرار في هذا البلد.

وقال صبغة الله أحمدي: "نحن نثمن كافة المساعي المبذولة في سبيل إنهاء المعارك وإحلال السلام في أفغانستان، كما نرحب بتصريحات الرئيس بوتين الأخيرة".

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وتابع: "من المؤكد أن روسيا بلد قوي عالميا وإقليميا في منطقتنا".

واستطرد: "من الطبيعي أن للروس تأثيرهم على القضايا الإقليمية، ونأمل أن يستفيدوا من هذا التأثير لصالح الدولة والشعب الأفغاني".

وقال أحمدي: "هذه التصريحات هي استمرار لتلك الأمور، التي نتابعها نحن في حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية".