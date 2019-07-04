كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعرب عن حزنها لمقتل 14 بحارا في حريق بأحد الغواصات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المئات من البحارة في الكاتدرائية البحرية الرئيسية لروسيا عن حزنهم لمقتل 14 بحارا في حريق احد الغواصات التابعة للبحرية الروسية في أعماق البحار.

تجمع البحارة والكهنة الذين خدموا سابقًا في البحرية اليوم الخميس في كاتدرائية كرونشتادت البحرية في جزيرة في خليج فنلندا قبالة سان بطرسبرج حدادا علي الضحايا.و أضاء الرجال الشموع وشاركوا في الصلاة من أجل الموتى.

فقد اسفر حريق غاطسة لم يكشف عن اسمها يوم الاثنين عن مقتل 14 شخصًا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه كان هناك ناجون لكنها لم تكشف عن تفاصيل السفينة، مشيرة إلى مهمتها السرية.

ذكرت وسائل الإعلام الروسية أنها كانت الغواصة الأكثر سرية في البلاد، وهي عبارة عن سفينة تعمل بالطاقة النووية تحمل اسم "لوشاريك" والتي صممت للقيام بمهام حساسة على أعماق كبيرة.

