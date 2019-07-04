كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمة مواطن ألماني لاتهامه بالمشاركة في الأعمال القتالية في دونباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مواطن ألماني، في دورتموند، في ولاية شمال الراين-وستفاليا في ألمانيا، للمحاكمة لأنه يشتبه في مشاركته في الأعمال القتالية في دونباس - تقع في شرق أوكرانيا - إلى جانب مقاتلي جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت نفسها، حسبما ذكرت شبكة "دويتشه فيله".

ووفقًا للشبكة، لم يتم الكشف عن اسم رجل.. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه يقيم في دونباس المحتلة في 2014-2016. ومع ذلك، ينكر المشتبه به أنه شارك في الأعمال القتالية إلى جانب المسلحين.

قال المشتبه به، إنه عرف كيفية استخدام السلاح. ومع ذلك، في البداية، قام بإصلاح أنابيب الغاز والمياه التي تم تدميرها أثناء عمله كحام لحام من قبل. ثم دخل الكتيبة الأمنية "لكنه لم يكن في الخط الأمامي".

تم القبض على رجل في مطار هانوفر. وهو متهم بالتحضير للعمل العنيف واسع النطاق، الذي يخلق تهديدًا للدولة وانتهاكًا لقانون السيطرة على التكوينات المسلحة. قد يأمل المتهم في حكم مع إيقاف التنفيذ.