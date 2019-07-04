كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إيراني: القوة العسكرية للبلد منعت الولايات المتحدة من الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، بأن المخاوف من القوة العسكرية الإيرانية منعت الولايات المتحدة من مهاجمة إيران الشهر الماضي، وفقًا لوكالة أنباء "إيرنا".

وقال محمود علوي: "الأمريكيون كانوا خائفين من القوة العسكرية الإيرانية، وهذا هو السبب وراء قرارهم بإلغاء قرار مهاجمة إيران".

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وأضاف، أنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وسمح الزعيم الأعلى خامنئي بذلك، يمكن لطهران وواشنطن التحدث.

وشدد "علوي": "لا يمكن إجراء محادثات مع أمريكا من قبل إيران إلا إذا رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبات وأعطى قيادتنا العليا الإذن لإجراء مثل هذه المحادثات".

في وقت سابق، أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار تحلق فوق مقاطعة هرمزغان بعد أن انتهكت المجال الجوي للبلاد. وتصر القيادة المركزية الأمريكية على سقوط الطائرة بدون طيار أثناء عملها فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.