كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رائد الفضاء الأمريكي دانيال تاني لـ"الخليج 365": موارد الأرض شارفت على الانتهاء.. وعلينا البحث عن كوكب بديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القاهرة في الواقع رائعة كما تبدو من الفضاء

هناك كائنات فضائية وحيوات أخرى خارج الأرض

قريبا سيسافر الأشخاص العاديين للفضاء

عبر رائد الفضاء الأمريكي "دانيال إم تاني"، عن سعادته لوجوده في القاهرة، مؤكدا أنه رؤيتها على الأرض لا تختلف عن جمال رؤيتها من أعلى في الفضاء، مؤكدا أنه كان محظوظا للغاية حين تم اختياره للسفر في الفضاء.

"دانيال" الذي عمل في مجال الفضاء لمدة 16 عامًا منذ عام 1996 وحتى 2012، كان مهندسا في مجال الهندسة الفضائية، وحلق في الفضاء مرتين أول مرة كانت عام 2001 وفي مهمته الثانية عاش في الفضاء لفترة طويلة داخل محطة فضاء لمدة 4 أشهر، حيث قام بالمساعدة في بناء المحطة والقيام ببعض الأبحاث.

وإلى نص الحوار...

حدثنا عن أول مرة أصبحت فيها خارج الغلاف الجوي للأرض؟

المرة الأولى كانت في عام 2001 حيث ذهبت لمدة أسبوعين، وكانت مقدمة رائعة لعملي في الفضاء، حيث تعلمت المشي في الفضاء، والمرة الثانية مكثت في الفضاء وكانت عام 2007، حيث قضيت أربعة أشهر في المحطة الدولية، وكنت أساعد في بناء بضعة أمور داخل المحطة وساعدت بعض العلماء، كانت خبرة رائعة.