كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصفة فوق رأسه.. أردوغان يتسبب لنفسه بجرح قاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الباحث في معهد الشرق الأوسط التابع لجامعة سنغافورة سركان يولاجان، أكرم إمام أوغلو بالنجم الجديد الذي أنجبته إعادة انتخابات اسطنبول في 23 يونيو (حزيران) الماضي.

تمكن الرجل الذي يبلغ من العمر 49 عاماً من فك قبضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن العاصمة المالية والتجارية لتركيا بعدما استمرت ربع قرن.

وذكر يولاجان في صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست" الصادرة من هونغ كونغ، أنّ هذه النتيجة أتت بالتزامن مع وقت حساس يواجه فيه أردوغان اقتصاداً ضعيفاً وتمرداً داخل حزبه.

لسخرية القدر، يبدو أنّ أردوغان تسبّب لنفسه بهذه النتيجة بعدما خاض حملة لقلب الانتخابات الأساسية فنقض بذلك سجله الخاص في طلب الشرعية عبر صندوق الاقتراع.

أحيا أردوغان عن غير قصد فكرة سياسية هامة في الانتخابات التركية: تحويل القادة الطموحين إلى ضحايا على يد المؤسسة السياسية مما يحولهم إلى أبطال.

كان على الرئيس التركي أن يدرك ذلك أكثر من غيره. كعمدة لاسطنبول منذ عشرين سنة، ارتفعت شعبيته بعدما سُجن لعشرة أشهر لإلقائه قصيدة اتُهم بأنه يحض فيها على العنف والكراهية الدينية. تم حرمانه من منصبه لكن نتيجة للعب دور الضحية كسب شهرة وطنية.

الدراما مقبلة

كما لو كان غافلاً عن ذلك التاريخ، أقحم أردوغان مزاعم بأنّ إمام أوغلو أهان محافظاً كأساس محتمل لمنعه من الحكم، فأرسل تحذيراً للجمهور بأنه سيكون من غير الحكمة أن ينتخب مرشحاً ذا حظوظ مشكوك بها لتولي المنصب. فشلت مناورته بشكل مذهل. لم يترك الفارق في الأصوات التي حصدها إمام أوغلو بين الجولة الأساسية والجولة المعادة أي مجال للشك. اعترف خصمه بن علي يلدريم سريعاً بالخسارة ثم أرسل أردوغان تهانيه للفائز عبر تويتر. خلا التنافس من الدراما، على عكس ما سيأتي تالياً.

أصغر مشاكله

سيضطر أردوغان إلى التعامل مع تداعيات خسارة اسطنبول. سوف يخسر حزب العدالة والتنمية السيطرة على موازنة البلدية التي تصل إلى 7 مليارات دولار.

تعهد إمام أوغلو مراجعة شاملة للإنفاقات البلدية التي ستسلط الضوء على الأرجح على تعاملات مشكوك بها بين الحزب ورعاته الذين تمت مكافأتهم بعقود بلدية مربحة.

سيحرم التدقيق المتزايد ماكينة الحزب الحاكم من مزاياها الرعائية خانقاً شبكة تموينه. ليس هذا إلا جزءاً من مشاكل أردوغان وأقل مخاوفه على الأرجح.

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التهديدات الأكثر جدية

التهديد الأخطر هو تعزيز انتصار إمام أوغلو ثقة المعارضة التي تقلص حجمها منذ القمع الذي أعقب الانقلاب الفاشل سنة 2016.

باتت أكبر ثلاث مدن بين أيدي المعارضة بحيث تؤمن لها فرصة نادرة كي تثبت نفسها أمام الناخبين الساخطين من الحزب الحاكم لكن المترددين في الانتقال إلى الضفة الأخرى بسبب السجل الضعيف للأحزاب الثانية خلال الفترة السابقة.

قد تأتي المعارضة هذه المرة من داخل الحزب الحاكم. عزز فوز إمام أوغلو الأصوات المتمردة في حزب العدالة والتنمية.

ومن المتوقع أن يتضامن خائبو الأمل من الساسة البارزين في الحزب للانفصال عنه ومن بينهم شركاء أردوغان السابقون مثل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو والرئيس السابق عبدالله غول.

عاصفة من صنعه

إذا حصل ذلك فسيعني نهاية حزب العدالة والتنمية كما يعرفه المتابعون. علاوة على هذا الأمر، ستكلف الخطوة أردوغان الغالبية المطلقة في البرلمان مما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة وقد تؤدي حتى إلى إطلاق أزمة في النظام الرئاسي التركي الجديد وهو أمر لا يستطيع تحمله. كذلك، مع ركود الاقتصاد التركي والخلاف مع الولايات المتحدة حول شراء صفقة أس-400 من روسيا، لا يمكن أردوغان تحمل أي تشتيت للانتباه.

خلال الحملة التي سبقت إعادة الانتخابات، حاول الرئيس التركي حرف الأنظار عن تحديات السياسة الخارجية التي تواجهها الدولة فلجأ إلى لعب ورقة التهديد الوجودي. فتح الانتصار الكبير لإمام أوغلو الجدل حول كل هذه المسائل. يواجه أردوغان الآن عاصفة متجمعة من صنعه الخاص.

تائه... وتحت رحمة خصومه

تركته نتائج الانتخابات المحلية تحت رحمة اللاعبين الذين أدانهم لفترة طويلة: المعارضة العلمانية والأكراد في الداخل، والمستثمرين الأجانب وواشنطن في الخارج. قد يكون أردوغان تائهاً. لما يقارب عقداً من الزمن، لم يواجه أردوغان تحدياً في تركيا لدرجة أنه طمح ليصبح قائد العالم المسلم. لكن لتحقيق ذلك، لجأ إلى أساليب تسلطية. أثبتت سياساته الاقتصادية أنها كارثية. أدى قمعه للأصوات المعارضة إلى خنق الديموقراطية التركية.

كيف أصدر الناخبون حكمهم؟

قد تبرهن الأوامر بإعادة إجراء انتخابات اسطنبول أنها كانت الحبة الأخيرة في العنقود. سعى أردوغان دوماً إلى كسب الشرعية عبر صندوق الاقتراع مطمئناً الجميع بأنّ الانتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للشعب ومصراً على أنّ المسار نزيه. عبر تحريض اللجنة العليا للانتخابات على الدعوة إلى إعادتها، ترجل أردوغان عن جواده الكبير. بفارق ساحق، أصدر ناخبو اسطنبول حكمهم.