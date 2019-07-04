اختارت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، المنظمة لجوائز “الأوسكار”، هذه السنة اسما مغربيا واحدا للمشاركة في لجنة تحكيم جوائز “الأوسكار” السنوية، في دورته المقبلة، وهي المخرجة، والسيناريست، مريم التوزاني.
وأعلنت الأكاديمية، بداية الأسبوع الحالي، عن أسماء 842 عضوا، في الأكاديمية، بينهم مريم التوزاني في فئة كتاب السيناريو.
واختارت الأكاديمية إلى جانب التوزاني أسماء عربية أخرى، جميعها من دولة مصر، وهي: الممثلة يسرا في فئة الممثلين، والمخرج عمرو سلامة في فئة المخرجين، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في فئة المنتجين.
وتقام الدورة 92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، في شهر فبراير المقبل.
يذكر أن المخرج المغربي، نبيل عيوش، زوج التوزاتي، تلقى، عام 2017، دعوة ليكون عضوا دائما في لجنة تحكيم جوائز “الأوسكار”، التي يوجد فيها كذلك سعيد التغماوي، والمنتجة خديجة العلوي.
كانت هذه تفاصيل خبر سبقها إليها زوجها نبيل عيوش.. مريم التوزاني ضمن لجنة الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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