عين السبع.. السكان في خطر بسبب الكلاب الضالة

يشتكي سكان عين السبع في مدينة الدارالبيضاء من انتشار الكلاب الضالة في أزقتها، وشوارعها، خصوصا في الفترة الأخيرة، حتى أضحت تجوب المنطقة على شكل قطعان على اختلاف ألوانها، وأشكالها.

وباتت سلامة مواطني عين السبع في خطر كبير، بسبب تزايد عدد الكلاب الضالة عما كانت عليه في السابق، وقيامها بمهاجمة المواطنين بين الفينة والأخرى، خصوصا المتوجهين في الصباح الباكر إلى مقرات عملهم، وكذلك المصلين، الذين يؤدون صلاة الفجر في المساجد، ناهيك عن إعاقتها لحركة المرور.

وتسبب الكلاب الضالة لسكان عين السبع ازعاجا، بسبب نباحها المتكرر، ليل نهار، بالإضافة إلى نبشها في حاويات الأزبال، بحثا عن فضلات الطعام، وما يترتب عن ذلك من نقلٍ، وانتشار للفيروسات، والأمراض، التي تحملها.

ويناشد سكان عين السبع، السلطات المحلية، والجهات المعنية، بتسخير وسائلها، وتكثيف جهودها، وتفعيل حملات التطهير للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، التي بدأت في الاستفحال، وتؤرق بال المواطنين.