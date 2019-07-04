طبرية: متابعة أعمال التنظيف في مسجد البحر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار وفد من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة د. محمود مصالحة، مسجد البحر في مدينة طبرية لمتابعة أعمال التنظيف والصيانة التي تم الاتفاق على تنفيذها في المسجد، في أعقاب الزيارة السابقة والمتابعات التي أجراها المجلس الإسلامي مع سلطة الأراضي وبلدية طبرية ووزارة القضاء. وشارك في الوفد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، د. حنا سويد، وعضو إدارة المركز، د. صالح نجيدات، وعدد من الأشخاص المهتمين بقضايا الأوقاف وحمايتها.

وقال د. مصالحة إن "المجلس الإسلامي الأعلى يتابع أعمال التنظيف التي تعهد بالقيام بها ممثلو سلطة الأراضي بالتنسيق مع بلدية طبرية، إلا أنه ظهر جليًا في أعقاب هذه الزيارة أنها أعمال جزئية وليست كما تم الاتفاق عليه، إذ ما زالت بناية المسجد بحاجة للكثير من الأعمال لصيانتها وتنظيفها كما يليق بمبنى مقدس، كما أنه لم يتم إزالة عربات القمامة من أمام المسجد، ولم يتم إغلاق الشبابيك لمنع رمي القاذورات والنفايات إلى داخل المبنى".

Advertisements

وأكد أن "المجلس الإسلامي سيواصل بالتعاون مع أعضاء الوفد المرافق والمهتمين بقضايا وأملاك الأوقاف الإسلامية بالوقوف والعمل من أجل حمايتها وصيانتها، وسيستمر ببذل المزيد من الجهود والمتابعة من أجل حماية مسجد البحر الذي يعرف أيضًا بالمسجد العمري، وصيانته كما يليق بهذا الإرث العمراني الديني الإنساني، ومنع المس به بأي شكل من الأشكال".

وقال د. سويد، إن "المركز العربي للتخطيط البديل يساهم مع المجلس الإسلامي الأعلى والجهات والشخصيات المجتمعية المهتمة بقضايا الأوقاف وحمايتها لمنع المس بها، والحفاظ على هذه الأماكن التاريخية كجزء من تاريخنا وتراثنا".