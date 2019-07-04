مصر وقبرص تبرمان اتفاقا لإنشاء خط أنابيب مشترك للغاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم، الخميس، مصادقة الرئاسة المصرية على اتفاق بين مصر وقبرص بشأن إنشاء خط أنابيب بحري بينهما لنقل الغاز.

ونشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي بأنه "ووفق على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقّع في نيقوسيا بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2018".

وأُلحق بالقرار نص الاتفاق بين البلدين، وفي مقدمته أن الطرفين " يرغبان في إبرام هذا الاتفاق بهدف تشجيع تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر والعمل على إنشاء وبناء وتشغيل خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر بشكل آمن وفي الوقت المتفق عليه"..

وكان البرلمان المصري قد وافق على هذا القرار في آذار/مارس. كما أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، في وقت سابق أن مصر "أوقفت استيراد الغاز المسال" في أيلول/سبتمبر "بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي".

وقال "إجمالي معدلات الإنتاج بلغت 6,5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا" وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي.

Advertisements

وترغب الحكومة المصرية في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين في "دمياط وادكو" على البحر المتوسط.

وكانت المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما منذ 2015 بسبب احتياج السوق المحلية لكل كميات الغاز المنتجة في مصر بعد أن كان هناك فائض يسمح بتسييل جزء من الإنتاج وتصديره.

ومن أجل ذلك فتحت الحكومة المصرية الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز عبر خطوط أنابيب لتسييله في "دمياط وادكو" ثم إعادة تصديره.

وقد تمت في هذا الإطار اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل وقبرص.