أكد وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ تعقيباً على ما ورد في مقال نشرته إحدى الصحف الصادرة اليوم، أنه لم يتلق أي إتصال ولم يدلِ بأي تصريح بما يخص موضوع المقال، كما استغرب ما نسب اليه كونه عارٍ من ​الصحة​ ويفتقر الى الدقة والموضوعية، متمنياً على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل ​الأخبار​ وعدم الإنجرار وراء الشائعات".

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كانت هذه تفاصيل خبر سرحان: ما نسب إليّ في أحد المقالات اليوم عارٍ من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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