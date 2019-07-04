صحناوي: لتأجيل البت بدفتر الشروط لاستكمال الدراسات لمعالجة النفايات المتضمنة الفرز من المصدر

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "مع موافقتنا المبدئيّة على الخطة الكاملة لمعالجة ​النفايات​ الّتي تتضمّن الفرز من المصدر وإنشاء معمل للفرز والمعالجة والتدوير وتقنية التفكّك الحراري (مع كميّات مخفضة) وتحويل النفايات إلى طاقة، لقد قرّرنا اليوم في جلسة المجلس البلدي أن نطلب تأجيل البتّ بدفتر الشروط لاستكمال الدراسات، والأخذ بالملاحظات الّتي سبق وقدّمها نواب "​التيار الوطني الحر​".

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