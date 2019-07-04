باسيل التقى الامينة العامة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي الالماني

التقى وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الامينة العامة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية كلاوديا فارننغ، يرافقها ​السفير الالماني​ جورج بيرغلين. بعد اللقاء، قال بيرغلين "لقد تناولت مباحثات السيدة فارننغ، التي تشغل منصب المدير العام للاستثمار في ​البنى التحتية​ في وزارة التعاون، وبحثنا سبل المساعدة والاستثمار في ​لبنان​ بما يصب في صالح ​الاقتصاد اللبناني​ وتمنينا الاستمرار في التعاون القائم بين البلدين".

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