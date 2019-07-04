اتحادات ونقابات النقل أعلنت الاضراب الخميس المقبل تضامنا مع نقابة شاحنات النقل الخارجي

أعلن رئيس اتحادات ​النقل البري​ ​بسام طليس​ "الاضراب يوم الخميس 11 تموز 2019 في حال لم تبادر ​الحكومة​ لمعالجة مشكلة النقل البري الخارجي مع كل الدول المعنية بدءا من ​سوريا​ و​الاردن​ وغيرها بعيدا عن الحساسيات السياسية".

وخلال ​مؤتمر​ صحافي بعد اجتماع في مقر ​الاتحاد العمالي العام​، لفت طليس الى أن "اجتماعا استثنائيا عقدته اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​ مع نقابة أصحاب مالكي شاحنات النقل الخارجي والمبردة في مقر الاتحاد العمالي العام خصص لدرس تداعيات وفاة المرحوم السائق الزميل حسن جانبين على الحدود ​الأردن​ية"، مشيراً إلى أن "المجتمعين أسفوا لعدم قيام الحكومة بواجباتها تجاه مسؤولياتها أمام المعاناة والمصاعب التي يتكبدها سائقي ​الشاحنات​ خارج الحدود، دون الحد الأدنى من رعاية المسؤولين في الحكومة لحماية لقمة عيشهم من خلال التواصل مع حكومات الدول الشقيقة لتسهيل عملهم".

وطالب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والوزراء المعنيين ولاسيما وزير الخارجية والأشغال العامة والنقل "اجراء ​الاتصالات​ اللازمة مع نظرائهم في حكومات الدول الشقيقة في سوريا والأردن و​العراق​ و​السعودية​ لتسهيل عمل ​السائقين العموميين​ وتطبيق الاتفاقات والمعاهدات الموقعة لهذه الغاية".

واعتبر أن "الزميل حسن جانبين شهيد لقمة العيش وقطاع النقل البري في لبنان"، آملا أن "تكون هذه الفاجعة ناقوس خطر ليسمعه كل المعنيين حتى لا تكون شرارة في تحرك مقبل لن ينتهي إلا بوضع حد لهذا الاستهتار في ملف حيوي يعني ​الزراعة​ و​الصناعة​ والتصدير والاستيراد".

وأعلن طليس عن "تحرك تصعيدي تضامنا مع نقابة شاحنات النقل الخارجي والمبردة يبدأ الخميس المقبل في 11 تموز 2019 إذا لم تتحرك الحكومة لوضع حد لهذا الاستهتار من قبلها".