أعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس "الاضراب يوم الخميس 11 تموز 2019 في حال لم تبادر الحكومة لمعالجة مشكلة النقل البري الخارجي مع كل الدول المعنية بدءا من سوريا والاردن وغيرها بعيدا عن الحساسيات السياسية".
وخلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام، لفت طليس الى أن "اجتماعا استثنائيا عقدته اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مع نقابة أصحاب مالكي شاحنات النقل الخارجي والمبردة في مقر الاتحاد العمالي العام خصص لدرس تداعيات وفاة المرحوم السائق الزميل حسن جانبين على الحدود الأردنية"، مشيراً إلى أن "المجتمعين أسفوا لعدم قيام الحكومة بواجباتها تجاه مسؤولياتها أمام المعاناة والمصاعب التي يتكبدها سائقي الشاحنات خارج الحدود، دون الحد الأدنى من رعاية المسؤولين في الحكومة لحماية لقمة عيشهم من خلال التواصل مع حكومات الدول الشقيقة لتسهيل عملهم".
وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين ولاسيما وزير الخارجية والأشغال العامة والنقل "اجراء الاتصالات اللازمة مع نظرائهم في حكومات الدول الشقيقة في سوريا والأردن والعراق والسعودية لتسهيل عمل السائقين العموميين وتطبيق الاتفاقات والمعاهدات الموقعة لهذه الغاية".
واعتبر أن "الزميل حسن جانبين شهيد لقمة العيش وقطاع النقل البري في لبنان"، آملا أن "تكون هذه الفاجعة ناقوس خطر ليسمعه كل المعنيين حتى لا تكون شرارة في تحرك مقبل لن ينتهي إلا بوضع حد لهذا الاستهتار في ملف حيوي يعني الزراعة والصناعة والتصدير والاستيراد".
وأعلن طليس عن "تحرك تصعيدي تضامنا مع نقابة شاحنات النقل الخارجي والمبردة يبدأ الخميس المقبل في 11 تموز 2019 إذا لم تتحرك الحكومة لوضع حد لهذا الاستهتار من قبلها".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحادات ونقابات النقل أعلنت الاضراب الخميس المقبل تضامنا مع نقابة شاحنات النقل الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.